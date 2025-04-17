Дмитрий Коляденко ошеломил признанием, что после разрыва с Беликом у него не было женщин

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко удивил признанием, что после разрыва с певицей Ириной Билык у него больше не было женщин.

Артисты поставили точку в их романе еще 19 лет назад. В интервью Маше Ефросининой шоумен признался, что после этого у него не было ни отношений, ни секса. По словам Дмитрия Коляденко, у него были очень сильные женщины – хореограф Елена Коляденко, певица Ирина Билык, после чего у него появился стандарт, из-за которого он не мог построить романтическую историю с кем-то другим.

"У меня не было женщины после Билык, совсем! Я не могу! У меня есть какой-то стандарт. У меня не было женщины уже столько лет. У меня не было отношений, я не смог. И только месяц назад я купил любовь за деньги", - признался шоумен.

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Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Правда, Дмитрий Коляденко признается, что ему надоело быть одиноким. Артист говорит, что хочет влюбиться, ощущать ласку, объятия. Впрочем, пока что шоумен не нашел именно того человека. Те, кто нравится Коляденко – они заняты или присутствует разница в возрасте.

"У меня уже давно не было отношений ни с кем. У меня уже крыша едет, но я не могу найти того человека, с которым я буду. Кто мне нравится – они занятые люди, а кому я – они мне не нравятся. Есть разница в возрасте, а там занятые люди, а уже понимаю, что я уже дед, а потом я понимаю, что мне одному лучше. Но мне хочется объятий, мне хочется ласки, секса, любви", - поделился шоумен.

Напомним, тем временем сын Дмитрия Коляденко сейчас не одинок. Более того, Филипп уже три года как женат. Недавно музыкант рассказал, какой была его тайная свадьба .