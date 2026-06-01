Дмитрий Коляденко помирился с экс-избранницей Ириной Билык и заобнимал ее прямо на сцене

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко помирился с бывшей избранницей, певицей Ириной Билык.

Артисты находились в ссоре. Об этом они сами рассказывали. В частности, Дмитрий Коляденко признался, что Ирина Билык обижена на него. Да и сама певица не скрывала, что не общается с шоуменом. Однако теперь их недоразумения в прошлом.

Дмитрий Коляденко в Instagram опубликовал короткий ролик. Артисты сначала пели вместе на видео, а потом шоумен поднял исполнительницу на руки и нежно обнял прямо на сцене. В посте танцор также коротко отметил, что они помирились.

"Наконец-то! Мир!" - коротко подписал видео шоумен.

Очень сильно обрадовались поклонники звезд. В комментариях они не скрывали, что примирение Ирины Билык и Дмитрия Коляденко действительно их порадовало.

Наконец-то! Заждалась я вашего примирения! Обожаю вас обоих! Вы созданы быть вместе!

Очень рада за вас. Двое прекрасных творческих людей!

Я рада, что вы вместе.

Отметим, Ирину Билык и Дмитрия Коляденко связывали романтические отношения. Пара была вместе с 2001 года до 2006-го. Сначала их разрыв сопровождался обидами друг на друга, но потом они смогли построить дружеские отношения. Однако в их идиллии тоже бывают темные времена.

