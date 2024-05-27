Дмитрий Коляденко признался, что больше не общается с бывшей Ириной Билык: "Не подружка"

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, в каких отношениях находится с певицей Ириной Билык.

Как признается актер, они с Ириной почти не общаются с прошлого года. Дмитрий поделился, что все из-за обиды на экс-избранницу в некоторых ситуациях. По словам шоумена, ему не понравилось поведение и некоторые решения певицы и привел пример, когда она отказала ему в совместном туре после предложения и договоренностей.

"Мы не общаемся с декабря прошлого года. Мне не понравилось, как она ведет себя со мной. И я сказал, что мы ставим точку. Потом мы помирились через четыре месяца. И потом снова мне что-то не понравилось. Я ей сказал, что я не доволен, потому что она говорит одно, думает второе, а делает третье. Я сидел расстроенный и тут Елена Коляденко (режиссер-постановщик – прим. ред.) звонит и говорит о туре спектакля. Поэтому, когда Ирина поехала с молодым исполнителем, я поехал со спектаклем в тур", – рассказал Дмитрий в интервью Славе Демину.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

К тому же шоумен отметил, что пытается больше не привязываться к бывшей и двигается дальше.

"Бывшая – это бывшая. Все, хватит. Любили, ссорились – вы развелись, у нее другой мужчина. Мы дружили 15 лет, но ведь я не подружка Ирине Билык, а вел себя как подружка. Я привязан к Ирине Билык, надо ставить точку. Говорить "благодарю, я тебя любил и буду любить, но я пошел дальше". И мы договорились, что у нее своя любовь, а у меня своя", – подчеркнул Коляденко.

Отметим, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко находились в отношениях с 2001 по 2006 год. Впрочем, после бурной ревности исполнительница ушла от артиста. Правда, парочка во время полномасштабной войны все еще время от времени радовала фанатов общим пикантным контентом. В конце концов, Дмитрий отрицал их воссоединение.

К слову, недавно Дмитрий Коляденко назвал причину, почему не складывается его личная жизнь и что от него требуют новые избранницы.

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