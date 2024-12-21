Дмитрий Коляденко признался, с кем из известных украинских артистов не выступит на одной сцене и почему

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, с кем из известных украинских артистов не выйдет на одну сцену.

К слову, знаменитость стал новым героем проекта NABARI. Ведущий Андрей Черновол поинтересовался у Коляденко, с кем из артистов он не выйдет на одну сцену. Конечно, шоумен не будет выступать с россиянами. В этом Коляденко категоричен. Если хореограф узнает, что ему придется выступать с россиянином на одной сцене, он просто откажется.

"Ни с кем не выйду из России. Любой артист, который будет за границей, и там я увижу его, то я не выйду. Если мне скажут, что он там будет, то я не поеду. А если меня обманут, и он там будет — я не выйду на сцену Такого, слава Богу, не было", — поделился артист.

Дмитрий Коляденко / Фото: скриншот с видео

Ведущий поинтересовался, есть ли кто среди украинцев, с которым Коляденко не стал бы вместе выступать. Шоумен не стал избегать ответа. Он признался, что не вышел бы на одну сцену с рэпером Потапом, певцом Олегом Винником и танцором Владом Ямой. Это все потому, что они весь период полномасштабной войны находятся за границей и не возвращается в Украину, которая сейчас переживает тяжелые времена.

"Я уважаю всех наших актеров. Они большие трудяги. У меня дружеские отношения со всеми. Мне просто не нравятся мужчины, которые всю войну сидят за границей. Олег Винник, Потап, Влад Яма — не поеду выступать. Делайте то, что хотите. А я работаю в Украине", — ответил шоумен.

Дмитрий Коляденко / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко публично позвонил своей бывшей Ирине Билык. Певица удивила своим ответом.

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