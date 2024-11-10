Дмитрий Коляденко публично позвонил по телефону бывшей: ответ Ирины Билык удивил

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко на фоне неоднократных слухов о воссоединении с бывшей избранницей Ириной Билык заинтриговал их неоднозначным публичным диалогом.

Так, шоумен стал гостем проекта Надежды Матвеевой "Запитала". По правилам, Дмитрий должен был отвечать на вопросы из разных отраслей. К тому же время от времени за помощью он мог обращаться к любому из своих контактов на телефоне. Во время одного из таких случаев он позвонил бывшей возлюбленной Ирине Билык. Так, певица согласилась сделать подсказку, но в то же время попросила называть ее не "Ириной", а ласковыми словами, такими как "дорогая Ирусичка".

Более того, на этом исполнительница не остановилась. И тут же спросила у Дмитрия: "Кто была твоя любимая жена: первая ли я?". Шоумен мастерски выкрутился из ситуации и ответил: "Ирина и Елена – лучшие женщины в Украине. Таких, как они, не бывает".

Дмитрий Коляденко

В результате после такого общения Билык все же помогла бывшему избраннику и ответила на вопрос: "В каком телепроекте Дмитрий Коляденко был и хореографом, и певцом?". И назвала правильный ответ – шоу "Шанс". В тот же момент она сразу вспомнила свою ревность Дмитрия к Наталье Могилевской: "Я смотрела все программы, ревновала к Наташе, мы с ней даже ссорились из-за тебя".

Тем не менее, в этом же шоу Коляденко заявил, что уже "пять лет как одинокий". Так что слухи об их новом романе с Билык могут быть только слухами. В частности, ранее пара намекала, что в такой интересной манере с романтическим подтекстом они просто дружат.

Напомним, недавно певица Мишель Андраде неожиданно известила о кардинальных переменах в своей жизни. Звезда призналась, действительно ли разошлась с состоятельным бойфрендом.

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