Дмитрий Коляденко рассекретил свой доход в месяц и рассказал о долге в 75 тысяч гривен

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал о своих доходах и расходах во время войны и признался, что у него долг в банке в 75 тысяч гривен.

Знаменитость рассказал, что с началом войны, как и все артисты, потерял заработок и не имеет тех средств, которые были раньше. Коляденко говорит, что тратит деньги только на самые необходимые вещи: аренду жилья, авто, еду и лекарства. Также у шоумена есть свои творческие проекты.

Дмитрий Коляденко / Фото: скриншот с видео

Я же арендую квартиру, у меня нет своей. Я люблю арендовать. Для меня отели – это мой дом. Я же постоянно на гастролях, то для меня дома – это когда я в отеле и там чистое белье, убирают, есть завтраки. Я люблю отели, моя мечта – жить в гостинице. У меня тысяча долларов идет на квартиру, стоянка - шесть тысяч гривен, еда, лекарства. Я за войну ничего себе не купил. А еще я записываю песни, снимаю клипы", – рассказал хореограф в интервью Славе Демину.

Дмитрий Коляденко говорит, что в месяц ему удается заработать около двух тысяч долларов. Более того, в артиста еще и есть кредит. Шоумен должен банку 75 тысяч гривен. Коляденко брал кредит, чтобы было на что жить.

Дмитрий Коляденко / Фото: скриншот с видео

"У меня еще есть кредит. Я должен деньги. Я взял 75 тысяч гривен и не отдал. Брал просто на жизнь, был ковид, артисты ничего не зарабатывали, война идет, гонорары уже не те, что были до войны. Сейчас я в балете, там нет безумных денег, две тысячи долларов есть", — поделился артист.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко ответил, почему прекратил общаться с бывшей возлюбленной, певицей Ириной Билык. Шоумен признался, почему окончательно поставил точку в их даже дружеских отношениях.

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