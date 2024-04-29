Дмитрий Коляденко рассказал о неудачных свиданиях и почему до сих пор одинокий

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко поделился подробностями личной жизни.

Так, ранее шоумен признавался, что находится в активном поиске второй половинки. Впрочем, по словам Дмитрия, все его свидания так и не принесли никакого результата, ведь в большинстве своем он сталкивался с требованием подарков и денег.

Дмитрий Коляденко. Фото: Instagram Дмитрия Коляденко

"Я ходил на свидание. Мне пишут фанатки, увидевшие спектакль... Я три раза звал девушку на свидание, ходил... Я, наверное, мечтатель, а они молодые. Им нужны деньги. Я попал на удочку, переводил деньги раз, второй и третий… А потом понял: "Димон, ты смеешься? Что ты делаешь? Хватит. Это издевательство". Я понял, сейчас главное – деньги. А я чувствительный человек. Я иду и перевожу средства. У меня нет компьютера, а ей нужен компьютер. Мы еще не спали, не целовались, какой компьютер? Она хочет парфюмы за 12 тыс. грн. Вчера написали, что хотят кроссовки… Я понял, что нужно быть отшельником. Я снова вспоминаю Елену Коляденко и Ирину Билык (экс-возлюбленные - прим. ред.). Они были и есть лучшие", - смеясь, рассказал Дмитрий в программе "Моя історія".

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко признался, как относится к мобилизации и пойдет ли защищать Украину на фронт.

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