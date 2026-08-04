Дмитрий Коляденко сделал тревожное признание о своем здоровье после заключения врачей: "Сказали, что нужно"

Дмитрий Коляденко

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Украинский шоумен Дмитрий Коляденко неожиданно поразил поклонников личным признанием о состоянии здоровья и честно рассказал, почему теперь вынужден носить очки не ради эффектного образа.

Артист, который годами не расставался с очками и сделал их своей визитной карточкой, признался, что теперь этот аксессуар стал для него необходимостью. По словам Коляденко, раньше он надевал их исключительно ради стиля. Но недавно ситуация кардинально изменилась. Шоумен не скрывал эмоций и откровенно поделился своими переживаниями. Его слова сразу вызвали волну поддержки в Сети.

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«Не думал, что так. С 15 лет носил очки… Ради имиджа! А сейчас, в 55 лет! Мне их прописали врачи. Сказали: "Нужно"…. И привет, Депрессия», — написал Дмитрий Коляденко.

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Дмитрий Коляденко / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Сообщение Дмитрия Коляденко / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Откровенное признание артиста не оставило равнодушными его поклонников. В комментариях они поддержали шоумена, пожелали ему крепкого здоровья и отметили, что очки давно стали неотъемлемой частью его узнаваемого стиля. Многие также призвали Коляденко не расстраиваться из-за возрастных изменений и относиться к ним спокойнее.

Напомним, недавно 55-летний Дмитрий Коляденко честно ответил, находится ли он сейчас в отношениях и в кого влюблен.

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