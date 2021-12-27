Дмитрий Коляденко шокировал резким изменением имиджа и превратился в маму Ирины Билык

Шоумен удивил новой ролью в новогоднем мюзикле.

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко ошеломил сменой имиджа.

Так, знаменитость пригласили играть в новогоднем мюзикле "Снежная королева", где главную роль исполняет певица Оля Полякова, а Коляденко воплотил на сцене Герду в возрасте, говорится в "Светской жизни".

Для этой женской роли Дмитрий даже лишился неотъемлемого атрибута своего образа – бороды и усов.

"Для меня это шок. Потому что когда я побрился, я стал очень некрасив. Я утром просыпаюсь уже три дня, и такой: "О господи". Я забываю, что у меня нет бороды и усов", — поделился Коляденко.

Как Дмитрий Коляденко вживался в роль бабушки Герды

Также шоумен рассказал, как вживался в роль и кто стал прототипом его Герды в преклонном возрасте:

"Помогла моя любимая теща Анна Яковлевна, царство ей небесное. Это мама Ирины Билык, которая нас покинула. Этот образ очень похож на нее. Она носила такую же прическу всю жизнь, такие же интонации. И я ее копировал все эти пять лет, когда я жил с Ириной Билык. Я за ней следил и наблюдал, я был в восторге от ее форм, как она слушала, как она переживала", — поделился Коляденко.

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