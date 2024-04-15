Дмитрий Коляденко удивил подарком сыну на 31-летие и рассказал о его отношениях

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассекретил, что подарил сыну Филиппу на 31-летие, а также высказался о его отношениях.

Филипп на днях отпраздновал день рождения. Дмитрий Коляденко признался, что он не слишком оригинален в выборе подарков. Шоумен вручил сыну на день рождения 100 долларов.

"Сыну подарил 100 долларов. А он говорит, что можно купить на 100 долларов? Но нормально! Можно и поесть что-то купить", — рассказал Коляденко на шоу "Вихідний 2.0".

Дмитрий Коляденко и сын Филипп / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Также шоумен высказался о личной жизни Филиппа. Женат ли его сын – артист сказать не может. Впрочем, Коляденко признался, что Филипп находится в отношениях.

"Жен ли он — это тайна! Я не могу вам этого рассказать. Он встречается с девушкой", — отметил шоумен.

Кстати, хореограф признался, что уже долгое время мечтает об внуках, однако сын пока не торопится осуществлять его в мечту: "Очень хочу внуков. Я уже давно хочу".

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко прокомментировал слухи о его воссоединении с певицей Ириной Билык. Шоумен ответил, в каких отношениях сейчас находится с исполнительницей.

Читайте также: