Дмитрий Коляденко впервые раскрыл правду о тайной свадьбе сына и как относится к невестке

Дмитрий Коляденко и его сын Филипп

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Украинский шоумен Дмитрий Коляденко впервые откровенно рассказал, как прошла свадьба его сына Филиппа Коляденко со стилисткой-парикмахершей Нодырой Тураджановой.

По словам артиста, молодые сознательно отказались от громкого традиционного празднования в пользу уютной семейной атмосферы. В интервью oboz.ua Коляденко признался, что знал о намерении сына жениться еще до церемонии. Несмотря на многолетний опыт работы в шоу-бизнесе и сотни увиденных свадеб, именно это празднование он назвал самым теплым в своей жизни.

По словам шоумена, после официальной росписи семья собралась на следующий день на даче матери Филиппа — хореографа Елены Коляденко. За праздничным столом были только шестеро: молодожены, Дмитрий и Елена Коляденко, друг жениха Дмитрий Каднай и его пес.

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«Праздновали на даче у Елены. Она все организовала сама: пригласила ресторанное обслуживание, красиво накрыла стол. Без платья невесты, без сотни гостей. Это был теплый семейный ужин при свечах, с вкусной едой, длинными разговорами. Не было ведущих, конкурсов, танцев, артистов. Мы просто были вместе. Я, честно говоря, плакал от счастья. Вспоминали, каким был Филипп, говорили тосты, слушали джаз, выходили в сад. Была весна, все вокруг зеленело. Для меня это была лучшая свадьба, которую когда-либо видел. И я его не забуду никогда», — поделился артист.

Нодира Тураджанова — жена Филиппа Коляденко

Отдельно Дмитрий высказался о невестке. Он назвал Нодиру талантливым, трудолюбивым и творческим человеком. По словам Коляденко, она работает стилисткой-парикмахершей, сотрудничает с украинскими артистами и принимала участие в создании образов для постановки известного балета.

«Очень трудолюбивая. И самое главное — искренне поддерживает Филиппа — помогает ему. Мы ее очень любим — она всегда с нами. И я счастлив, что рядом с моим сыном именно такой человек. И она его очень любит», — подчеркнул шоумен.

Также Дмитрий признался, что уже мечтает о внуках и не скрывает этого от сына: «„Я Филиппу постоянно говорю: „Тебе с 18 лет можно заниматься сексом. Я хочу быть дедушкой!“. А он отвечает: „Пап, ну я еще поработаю“».

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К слову, супруги вместе уже четыре года. Ранее Филипп Коляденко рассказывал, что с будущей женой его построили непростые времена. В частности, решающую роль в сближении сыграли пандемия и заболевание. Пара одновременно заболела COVID-19, из-за чего они начали проводить вместе больше времени и узнавать друг друга глубже.

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко высказался о примирении с певицей Ириной Билык после полуторагодовалой паузы. Звезд сблизил один случай.

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