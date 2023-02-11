Дмитрий Коляденко вспомнил, как с Ириной Билык позировал в романтической фотосессии

Шоумен поделился архивными кадрами.
Украинский шоумен Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык все больше подогревают слухи о возобновлении своего романа.
Так, в сторис в Instagram артист поделился архивными фотографиями с исполнительницей. На фото Коляденко показал, как они выглядели с Билыком много лет назад.
Певица позировала на камеру с ярким макияжем и массивными украшениями, а Дмитрий выбрал для фотосессии фиолетовую рубашку и связавшую в виде банданы платок.
"Парочка — Мартын и Одарочка", — подписал фото Коляденко.
Отметим, что в последнее время Билык и Коляденко стали все чаще делиться общими фото и видео в Сети. Именно поэтому среди поклонников начали распространяться слухи о том, что эксзалюбившие возобновили свои романтические отношения.
Ранее Ирина Билык развеселила соцсеть своим забавным видео с бывшим на заправке.
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