Дмитрий Коляденко вспомнил, как с Ириной Билык позировал в романтической фотосессии

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык все больше подогревают слухи о возобновлении своего романа.

Так, в сторис в Instagram артист поделился архивными фотографиями с исполнительницей. На фото Коляденко показал, как они выглядели с Билыком много лет назад.

Певица позировала на камеру с ярким макияжем и массивными украшениями, а Дмитрий выбрал для фотосессии фиолетовую рубашку и связавшую в виде банданы платок.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

"Парочка — Мартын и Одарочка", — подписал фото Коляденко.

Отметим, что в последнее время Билык и Коляденко стали все чаще делиться общими фото и видео в Сети. Именно поэтому среди поклонников начали распространяться слухи о том, что эксзалюбившие возобновили свои романтические отношения.

Ранее Ирина Билык развеселила соцсеть своим забавным видео с бывшим на заправке.

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