Дмитрий Коляденко задолжал Билык немалую сумму и удивил, как отдавал деньги через 12 лет

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинский шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко поставил точку в многолетней истории с долгом перед Ириной Билык.

Раньше между бывшими велась пылкая дискуссия в публичном пространстве. Ирина в свое время уверяла, что сделала тогдашнему бойфренду Дмитрию подарок — приобрела авто. Однако шоумен уверял, что ее средства пошли только на первый взнос и он обязался их отдать.

В интервью oboz.ua Коляденко расставил все точки над «і». Он отметил, что свое обещание выполнил и отдал деньги певице в полном объеме. Правда, объяснил, что произошло это через 12 лет с момента ссуды. По словам звезды, всю сумму удалось собрать и отдать благодаря продаже имущества.

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Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

«Я продал квартиру в родных Сумах и вернул ей те пять тысяч долларов — долг за машину. Не отдавал 12 лет, но она всем говорила, что купила мне авто. А это не так. Отдал, а она снова потом говорит в интервью: "Да-да, я подарила ему машину". Пишу: "Ира, ну я же тебе отдал деньги. Это видел и твой продюсер". А она: "О, я уже запуталась"», — со смехом рассказал шоумен.

К слову, Дмитрий Коляденко и Ирина Билык находились в отношениях с 2001 по 2006 год. Их роман был бурным, однако после разрыва знаменитости смогли сохранить дружеское общение, хотя время от времени между ними снова возникают публичные недоразумения.

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко впервые рассказал о тайной свадьбе сына Филиппа. Он признался, кто организовывал праздник и кто из гостей присутствовал.

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