Дмитрий Комаров на фоне слухов о разводе ответил, куда исчез из публичной жизни

Уже сегодня, 28 февраля, в 20:00 на "1+1 Україна" состоится премьера "Мира наизнанку. Украина".

В новой экспедиции Дмитрий Комаров будет искать ответ на вопрос: в чем источник силы украинцев. В студии "Сніданку з 1+1" путешественник рассказал об одной из самых экстремальных экспедиций на остров Змеиный и раскрыл секреты съемок известнейшего тревел-проекта.

В традициях "Мира наизнанку" команда покажет места, которые обычно остаются без внимания, и куда трудно добраться. Так, в первом выпуске зрители увидят остров Змеиный – стратегический объект, имеющий огромное значение для Украины. В ходе экспедиции команда сталкивалась с многочисленными вызовами.

Премьера "Мир наизнанку. Украина" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мы отправились туда зимой - представьте себе шторм в Черном море. Волны достигали полутора-двух метров, и нам еще повезло. Катер подпрыгивает, есть риск оказаться в ледяной воде, а позвоночник испытывает сильную нагрузку. Даже сама дорога - опасная и изнуряющая. А на месте – угроза от вражеских беспилотников, авиации. И вместе с тем остров Змеиный живет своей жизнью", – поделился звезда.

Премьера "Мир наизнанку. Украина" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В новом сезоне Дмитрий Комаров покажет жизнь украинцев, которая продолжается даже во время войны. Он посетит разные регионы, в частности прифронтовые города, где покажет истории людей.

В интервью "Сніданку з 1+1" Дмитрий Комаров на фоне слухов об изменениях в личной жизни также прокомментировал, почему сейчас не ведет социальные сети. Он отметил, что в условиях войны их значение значительно уменьшилось. Путешественник акцентировал, что его внимание сейчас полностью сосредоточено на съемках "Мир наизнанку. Украина".

Не пропустите премьеру нового сезона "Мира наизнанку. Украина" уже 28 февраля на "1+1 Україна".

Читайте также: