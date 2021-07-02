Дмитрий Комаров напугал фанатов распухшим лицом с красными пятнами

Неприятность постигла путешественника во время экспедиции.

Автор и ведущий проекта "Мир наизнанку" на "1 + 1" Дмитрий Комаров, который недавно отпраздновал свое 38-летие, пострадал от укусов комаров.

На этот раз главный путешественник страны, в рамках проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", отправился в ровенские и волынские леса. Там Дмитрий вместе с местными жителями собирал чернику. Однако, во время съемок очередного выпуска Дмитрия сильно покусали комары.

Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram. Так, Комаров опубликовал фото, на котором показал свое лицо в красных пятнах.

instagram.com/komarovmir

"Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы - не помеха! Снимаем для вас крутые программы", — подписал фотографию путешественник.

На пост телеведущего иронически отозвался еще один звездный шоумен Анатолий Анатолич:

"Похож на меня в мое обычное утро".

Фанаты звезды также не удержались от комментариев, в которых поддержали Дмитрия и поблагодарили за то, что ценой собственного здоровья создает для них такие крутые программы.

Напомним, недавно Дмитрий Комаров показал, как добывают "белое золото" Карпат. В одном из выпусков "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ведущий попробовал себя в роли пастуха и узнал древние традиции гуцулов-сыроделов.

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