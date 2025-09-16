ТСН в социальных сетях

Дмитрий Комаров ошеломил кардинальным похудением: как ведущий выглядит сейчас

Знаменитость значительно изменился за последние несколько месяцев.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

Украинский ведущий Дмитрий Комаров показался в неожиданно обновленном образе.

Поклонники отмечают, что за последние месяцы телеведущий заметно похудел и выглядит совсем иначе. Фотографии, которые Комаров опубликовал в Instagram, показывают изменения не только в фигуре, но и в чертах лица. Телеведущий стал более подтянутым и заметно помолодел.

Дмитрий пока не комментирует резкую изменение внешности и не раскрывает секретов своего нового облика, поэтому фанатам остается лишь догадываться, как именно телеведущий достиг таких перемен.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров

Несмотря на изменения во внешности, Комаров продолжает активно работать и делиться новостями со своих путешествий. В социальных сетях он регулярно показывает рабочие моменты, встречи с командой и интересные локации, демонстрируя, что новый облик никак не повлиял на его активность и жизненную энергию.

Напомним, недавно известный украинский певец Никита Киселев удивил поклонников кардинальным изменением внешности. После потери 40 кг артист рассказал, что это стало для него настоящим спасением.

