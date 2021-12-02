Дмитрий Комаров побывает на эквадорском родео со свирепыми быками и попытается оседлать ламу

В новом выпуске "Мира наизнанку" ведущего ждут интересные приключения.

В субботу, 4 декабря, в 18:30 на 1+1 телезрителей ждет новый выпуск "Мира наизнанку" об Эквадоре, в котором Дмитрий Комаров побывает на эквадорском родео и увидит самые необычные скачки в Андах на высоте 4000 метров.

Команда проекта покидает джунгли и отправляется в Анды, чтобы узнать, как живут местные ковбои чаграс. Эти люди – лучшие наездники Эквадора и укротители свирепых быков.

пресс-служба канала "1+1"

Чаграс живут на так называемых "асьендах" или фермах, где разводят крупный рогатый скот. Только животные здесь не простые. Чаграс разводят быков породы "Браво", которые отличаются особой агрессивностью и силой. Поэтому управляться с ними нужно очень осторожно, ведь бык может напасть в любой момент. Кроме того, животные здесь не живут в стойлах, а находятся на свободном выпасе, пока людям не потребуется снова загнать их с пастбищ в загон. Это и есть самая опасная часть работы чаграс. Ковбои отправляются на родео, где прямо на скаку мастерски загоняют скот при помощи лассо.

пресс-служба канала "1+1"

"Одичалый на свободном выпасе бык может снести человека вместе с конем. Поэтому чаграс должны работать очень слаженно. Им нужно быть первоклассными наездниками и отлично понимать повадки животных", - рассказал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров побывает на настоящем эквадорском родео вместе с чаграс, узнает, как они живут и зачем на встречу с разъяренным быком берут гитару.

Дальше команда "Мира наизнанку" отправится на еще одно яркое событие в эквадорских Андах – скачки на ламах. Этот чемпионат смело можно назвать одним из самых необычных скачек мира, ведь наездники здесь – дети.

пресс-служба канала "1+1"

"Раз в году тысячи жителей местный коренных общин индейцев в Андах собираются на легендарные скачки Ламингатас. И хотя участникам всего от 4 до 12 лет, это далеко не безобидный детский утренник. Здесь все по-взрослому. Малыши в азартной борьбе соревнуются за звание лучшего наездника и носятся на ламах со скоростью до 60 км в час. Они запросто могут обогнать автомобиль в городском потоке, при этом у них полное отсутствие защиты – шлемов, наколенников и любой страховки", - поделился Дмитрий.

Дмитрий Комаров познакомится с маленькими чемпионами и покажет, как они готовятся к соревнованиям. Кроме того, телеведущий попытается и сам оседлать ламу.

Сможет ли Дмитрий Комаров управиться с ламой и как смелые и невозмутимые ковбои чаграс покоряют огромных быков – смотрите в новом выпуске "Мира наизнанку" в эту субботу, 4 декабря, в 18:30 на 1+1.

Читайте также: