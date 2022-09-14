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Дмитрий Комаров показал, какие "сюрпризы" в Харьковской области оставили оккупанты местным

Дмитрий Комаров показал, какие "сюрпризы" в Харьковской области оставили оккупанты местным

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Дмитрий Комаров показал, какие "сюрпризы" в Харьковской области оставили оккупанты местным

Дмитрий Комаров в Харьковской области / Фото: instagram.com/komarovmir

Ведущий программ "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров посетил деоккупированные города Харьковской области.

Ведущий Дмитрий Комаров поехал в населенные пункты Харьковской области, которые недавно украинские защитники освободили от оккупантов.

В общем, захватчики планировали установить "русский мир". С начала полномасштабной войны местные жители вынуждены были жить в ужасных реалиях. Впрочем, в начале сентября ВСУ выгнали оккупантов из Харьковской области.

Дмитрий Комаров в Харьковской области / © instagram.com/komarovmir
Дмитрий Комаров в Харьковской области / Фото: instagram.com/komarovmir

"Россияне запускали оккупационные власти во всех сферах жизни, перекрасили много чего в триколор, развесили борды "россия навсегда", завозили в магазины "сосиски ЛНР", "московский майонез", российские напитки. Идти не собирались. А обычные украинцы были вынуждены жить, принимать навязанные правила. Тех, кто был не согласен, ждали пытки", — рассказал страшные реалии Комаров.

Впрочем, захватчики испугались контрнаступления ВСУ и позорно убегали. Как рассказали Комарову местные, они даже пытались притворяться гражданскими.

Дмитрий Комаров в Харьковской области / © instagram.com/komarovmir
Дмитрий Комаров в Харьковской области / Фото: instagram.com/komarovmir

"Они раздевались до трусов, бросали форму и прятались в подвале. Но так в трусах их в плен и брали", — рассказывают мне жители деоккупированных территорий Харьковской области о побеге россиян. Они столкнулись с контрнаступлением, отбить которое физически не могли", — отметил ведущий.

В общем, "русский мир" из Харьковской области ушел. Впрочем, оккупанты оставили местным опасные "сюрпризы" – заминировали территорию. Комаров призвал жителей освобожденных территорий быть внимательными и беречь себя.

"Важно! Коварное дистанционное минирование лепестками с помощью ракет. Передайте всем друзьям и знакомым в деоккупированных населенных пунктах. Такие мины вообще незаметны, особенно в траве. Особенно следите за детьми!" – призвал местных Комаров.

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