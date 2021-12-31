Дмитрий Комаров показал красавицу-жену, прилетевшую к нему на другой конец планеты

Дмитрий Комаров показал красавицу-жену, прилетевшую к нему на другой конец планеты

Супруги вместе отпразднуют Новый год.

Автор и ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров даже на новогодние праздники находится в командировке.

Однако это не помешает ему вместе с супругой, ведущей Александрой Кучеренко провести Новый год вместе. Так, как рассказал Дмитрий у себя на странице в Instagram, чтобы вместе шагнуть в 2022 год, любимая жена прилетела к нему. Однако, где именно находятся супруги, пока тайна.

Судя по фото, которым Комаров поделился в фотоблоге, они находятся в какой-нибудь теплой стране:

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / instagram.com/komarovmir

"Найдет меня в любой точке планеты, где бы я ни работал. Александра прилетела. Будем вместе на Новый год. Всех с наступающим! Всем любви!" – подписал фото Комаров.

В свою очередь, фаны признались, что очень восхищаются и вдохновляются парой Александры и Дмитрия: "жена – красавица, ведущий душевный, настоящий. Без прикрас. С Новым годом, с новыми успехами", "жена декабриста! С наступающим вас!", "как хорошо, что твое счастье прилетело к тебе на крыльях вашей любви! Счастья вам, счастья, и еще раз счастья".

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