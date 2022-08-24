Дмитрий Комаров показал, на что потратил деньги с продажи своего уникального авто

В июле ведущий Дмитрий Комаров продал свой уникальный автомобиль за миллион гривен и пообещал потратить деньги на помощь ВСУ.

В общем, знаменитость так и сделал. Все средства, вырученные на аукционе, ведущий вложил в покупку авто для украинских защитников, которые сейчас крайне необходимы на фронте.

Весь транспорт Комаров доставлял из Латвии – более 20 пикапов, джипов и микроавтобусов. Дмитрий волновался, что не успеет ко Дню Независимости доставить в Украину такую большую партию автомобилей, но волонтеры помогли это сделать.

"Специально ко Дню Независимости мы доставили из Латвии партию машин для ВСУ — более 20 пикапов, джипы, микроавтобус. Я волновался, когда вся эта партия уже стояла в Европе и "поджимали сроки". Казалось, что успеть невозможно. Но помогло единство — на первую просьбу нашлись волонтеры, которые помогли организовать самую сложную логистику и за несколько дней доставить всю колонну", — отметил ведущий.

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Кстати, авто покупали не только за деньги, вырученные из продажи автомобиля. Ведущему помог его кум – бизнесмен Сергей, который добавил собственные средства.

"Я продал свой автомобиль на аукционе за миллион гривен и собирался покупать пикапы. Рассказал об этом своему куму Сергею, и он сразу же сказал, что хочет добавить деньги и тоже участвует", — поделился Комаров.

Да и покупать автомобили и Дмитрию, и Сергею помогли украинцы, которые сейчас находятся в Латвии и с 2014 года доставляют транспорт на фронт. Они искали авто, проверяли на СТО, по необходимости ремонтировали и красили.

"За 1,5 месяца они намотали по Европе тысячи километров, лично выбирали и диагностировали каждую машину, везли на СТО, упорядочивали, красили. Вчера, когда мы собрались в Нетишине встретить колонну, меня переполняла гордость за украинцев. Невероятная степень доброты и способность организовать взаимопомощь, бескорыстно и искренне", — отметил Комаров.

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