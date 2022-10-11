Дмитрий Комаров объяснил, почему Россия терроризирует мирное население: "Самый позорный способ ведения боя"

Украинский журналист и ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поехал на места в Киеве, куда попали российские ракеты.

В своем Instagram знаменитость опубликовал видео, где показал последствия вражеских обстрелов. Ведущий не смог сдержать эмоции и прокомментировал действия страны-агрессора.

По словам Дмитрия, даже в ведении войны есть свои правила. Россия их все нарушила. Вместо того чтобы вести войну на поле боя, РФ терроризирует мирное население.

"Во всем, что окружает нас, есть правила. Даже в преступных группировках есть правила и принципы. Война – не исключение, в ней есть правила. Россия их нарушала. Война должна происходить на поле боя, в зоне боевых действий. Не справившись в честном бою, Россия вынесла войну за поле боя и перенесла в мирные города. Война войной, но при чем здесь жилые кварталы, детские площадки, туристические объекты, парки, офисы, прогулочные зоны? Почему ранены или убиты те, кто шел по улице или проезжал перекресток в машине? Это самый низкий, бесчеловечный, самый позорный способ ведения боя", — высказался ведущий.

Комаров отметил, что Россия не умеет сражаться на поле боя. Страна-агрессор понимает, что проигрывает в этой войне, поэтому терроризирует мирное население.

"К сожалению, Россия не умеет честно воевать, а способна лишь подло забрасывать мирные города ракетами, убивать и калечить обычных людей. А в своих новостях врать и назвать это "военными объектами", — добавил Комаров.

Ведущего возмутила реакция россиян на убийства украинцев.

"Еще удивляет, что наибольшая часть населения России стала душевнобольной. Россияне, вопрос – чем вам не угодил детская площадка в парке Шевченка? Какой там военный объект уничтожен? Какие "нацисты и наемники" играли в песочнице, заставив вашу армию отправить в песок многомиллионную высокоточную ракету? Так вот, какие у меня чувства после того, что увидел за день? Главное – призрение. Я не уважаю вас, россияне. Я презираю ваше правительство и армию. Я презираю каждого из вас, кто рад этой войне", - высказался ведущий.

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