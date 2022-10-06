Дмитрий Комаров показал, с чем оккупанты приехали на войну: деревянные автоматы и учебные гранаты

Украинский журналист и ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров посмеялся над вооружением "второй армии мира".

Так, Дмитрий Комаров, который ездит на освобожденные от российских оккупантов территории Украины и снимает это все на камеру, показал, с каким оружием российские захватчики пришли на украинскую землю.

На странице в Instagram Комаров разместил несколько фотографий, на которых держит в руках учебные патроны, деревянные "Калаши" и учебные гранаты:

Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

"Короче, "вторая" армия мира. На позициях рф - телефон ТА-57 года выпуска, озвученного в названии. Учебные 30-мм патроны в огромном количестве. Учебные деревянные (!!!) Калаши, учебные гранаты. И много другого учебного. Очевидно: "вОйны" приехали на войну учиться, не имея даже элементарных навыков. Учились прямо в полях. Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор мобилизированных военных учеников", — прокомментировал кадры Комаров.

Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

В свою очередь, подписчики страницы журналиста высказали свои мысли по этому поводу: "Ой бо! Ну, хоть унитазы научились воровать", "новый набор тоже вскоре упакуют по пакетикам и отправят домой, обменивать на "Ладу", "А тех, кто ну очень плохо учился, наши ВСУ оставили на второй год".

Напомним, что недавно Дмитрий Комаров вместе с другом приобрел 22 автомобиля для военных на передовую. Чтобы переправить машины из Латвии, присоединились многие волонтеры: и иностранцы и украинцы.

Дмитрий Комаров приобрел 22 автомобиля для военных: как их тестировали в Латвии

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