Дмитрий Комаров показал VIP-вагон в поезде Киев-Одесса, билет в котором стоит 24 тысячи

Ведущий сравнил интерьер в вагоне с Версалем.

Ведущий и автор проекта "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров в новом выпуске программы показал украинский вагон премиум-класса.

Именно в нем Комаров отправился в Одессу из Киева. Этот вагон расположен в обычном поезде "Укрзализныци", однако когда попадаешь туда, будто оказываешься в параллельной реальности. Здесь все дорого-богато. Весь вагон обшит деревом и украшен позолотой.

instagram.com/komarovmir

instagram.com/komarovmir

Вагон вмещает огромную спальню, полноценный санузел с туалетом, душевой кабиной и, что главное, горячей водой! Здесь есть кухня с электроплитой, кофеваркой, духовкой, микроволновкой и большим холодильником.

instagram.com/komarovmir

Как признался Комаров, у него создалось впечатление, "будто попал не в восточный экспресс, а, как минимум, в Версаль".

Билет в такой вагон стоит 24 тысячи гривен, в нем могут уместиться восемь человек. Кроме спальни, там также есть два купе. Если вы не хотите готовить ужин самостоятельно, вы сможете заказать его у проводников.

Кстати, проводники отметили, что этот вагон предназначен не только для VIP-клиентов. Часто компании из восьми человек сбрасываются и путешествуют в этом вагоне. С человека выходит по три тысячи гривен.

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