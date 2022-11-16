Дмитрий Комаров показал жуткое фото с российской ракетой на кухне жилого дома в Харьковской области

Ведущий и волонтер Дмитрий Комаров обратился к украинцам с просьбой донатить на морские дроны, которые помогут снизить количество ракет по нашим городам.

На странице в Instagram Комаров разместил жуткий кадр, который сделал в одном из жилых домов Харьковской области. На снимке Дмитрий стоит на стуле в кухне, а рядом с ним лежит хвостовая часть от российской ракеты "Смерч". К сожалению, такова сегодня реальность многих украинцев.

Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Ведущий отметил, что вчерашний ракетный обстрел россией Украины был совершен, в основном, с моря. Как и большинство ракет, которые Россия выпускает с кораблей в сторону нашей страны.

"Вчера большинство российских ракет были запущены с кораблей, базирующихся в Черном и Каспийском морях. Большинство из тысяч ракет, запущенных по Украине с 24 февраля, также вылетели с кораблей. Нет сомнений, что россия продолжит сражаться с подстанциями и преподносить отключения света, будто военные победы. Пугает ли это нас? Нет. Мы давно готовы к такому сценарию. Честный ли это бой? Нет. Будем ли Украина предпринимать адекватные меры? Да. Помните, как наши морские дроны нейтрализовали вражеский корабль "Адмирал Макаров"? Чтобы уменьшить количество ракет по нашим городам - морские дроны важны. И сегодня каждый желающий может присоединиться к государственной инициативе UNITED 24 и сделать свой вклад в первый в мире украинский флот морских дронов", — отметил Комаров.

Ведущий также указал сайт, где каждый желающий может присоединиться и задонатить на морские дроны:

"Чем больше дронов, тем больше российских кораблей пойдут в известном направлении, вместе со своей страной в очередной раз пробив дно. А к нам полетит меньше ракет. Двигаемся в сторону победы", — добавил Комаров.

Напомним, что на днях Дмитрий Комаров попал под вражеский обстрел в Херсоне. После освобождения города от российских оккупантов журналист поехал туда. Ведущий побывал на Антоновском мосту и пообщался с живущей рядом семьей. Через два часа оккупанты открыли огонь по украинскому городу.

Читайте также: