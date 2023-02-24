Дмитрий Комаров показался на границе с Россией и рассказал, что там делал

Сегодня, 24 февраля, в 20:15 на канале "1+1 Украина" состоится премьера авторского документального проекта ведущего Дмитрия Комарова под названием "Рік" о 365 днях полномасштабной российской агрессии.

Постепенно ведущий раскрывает, кто стал героями его проекта. В частности, Комаров взял интервью у руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, командующего воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта, героя Украины Николая Николаевича Олещука.

В этот раз в своем Telegram-канале Комаров заинтриговал новым фрагментом из документального проекта "Рік" и признался, что даже был на границе с Россией.

"Документальный проект "Рік". Что я делал на границе, почти в РФ? Интересные съемки. Советую посмотреть", — подписал видео Комаров.

В видео видно, как украинский пограничник показывает ведущему, где есть линия границы и просит за нее не заходить, потому что "там все снимают и контролируют", есть снайперы.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал фрагмент интервью с Будановым, который рассказал журналисту, что за четыре дня до вторжения российский банк в Украине скупил все наличные по максимальному курсу.

Проект "Рік" – это авторский взгляд Комарова на войну с тех ракурсов, которые не увидишь в новостях. Уникальные, редкие, эксклюзивные комментарии от тех, чьими руками и разумом творится наша будущая победа. Главные герои проекта Дмитрия – простые украинцы, люди, которые уже почти год каждый день героически показывают свою силу и мощь.

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Премьера документального проекта "Рік" состоится 24 февраля 2023 года в 20:15 на канале "1+1 Украина".

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