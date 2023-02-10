Дмитрий Комаров покажет новый сезон "Мира наизнанку" о Колумбии, снятый до полномасштабной войны

3 марта на канале "1+1 Украина" состоится премьера нового сезона проекта "Мир наизнанку" о Колумбии, который в прошлом году зрители не успели увидеть из-за вторжения россии.

Чтобы поддержать украинцев и подарить зрителям положительные эмоции в эти сверхсложные времена, команда "Мира наизнанку" возобновила работу над сезоном о Колумбии, снятым еще до полномасштабной войны.

"Я вернулся из Боготы в Киев примерно за неделю до 24.02. И очень надеялся, что самое страшное, вопреки прогнозам, не произойдет. Мы с операторами планировали в первых числах марта вернуться в Колумбию и завершить съемку. Конечно, утром 24 февраля о заграничных поездках не было и мысли. Я пошел снимать войну. Колумбийский материал остался на полках временно безлюдного офиса. Когда стало уже окончательно ясно, что война за недели не закончится, я решил, что мой долг – не только снимать события военного времени, а еще и сделать все от меня зависящее, чтобы подарить украинцам немного позитива и достопримечательностей в это самое сложное время. И понял, что снятый до войны материал должен быть смонтирован и показан", – вспоминает Дмитрий Комаров прерванную экспедицию.

Журналист и путешественник надеется, что эти выпуски поддержат дух украинцев и помогут хотя бы ненадолго отвлечься от новостей:

"Я очень хочу, чтобы эти новые программы подарили радость всем, кто любит путешествия. Чтобы помогли на час в неделю полностью отвлечься от страшной реальности, ракетных обстрелов и грустных новостей и мыслей. Очень важно научиться жить во время войны. И новый сезон "Мира наизнанку", – это маленький вклад нашей команды в эмоциональное состояние украинцев, телевизионное успокоительное", – сказал Комаров.

Дмитрий Комаров в Колумбии / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В новом сезоне телеведущий будет знакомить зрителей со страной невероятных богатств и отправится на поиски сокровищ. Мало кто знает, но именно из Колумбии происходят легенды о мифической "золотой стране" Эльдорадо. И не безосновательно. Дмитрий Комаров попытается разгадать тайны, скрытые в густых лесах Колумбии и в своем стиле показать эту страну изнутри.

Команда "Мира наизнанку" сохранила свои лучшие традиции. В новом сезоне будут интересные приключения, экстремальные развлечения, мистические обряды древних племен, а также рискованные репортажи из самых опасных мест в Колумбии.

Дмитрий Комаров в Колумбии / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Поиски сокровищ и легендарной страны Эльдорадо в "Мире наизнанку" смотрите каждую пятницу, начиная с 3 марта на "1+1 Украина".

Отметим, что с начала полномасштабной войны с россией Дмитрий Комаров посещает горячие точки и показывает последствия преступлений россиян на украинской земле. Так вот, к годовщине полномасштабной войны рф против Украины Комаров представит свой авторский проект под названием "Год", который готовил с командой "Мира наизнанку".

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