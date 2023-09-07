Дмитрий Комаров покажет ранее неизвестные детали деоккупации Харьковщины в новом документальном фильме

Вскоре на канале "1+1 Украина" состоится премьера авторского документального проекта журналиста Дмитрия Комарова "Рік. Харківщина".

Лента ведущего будет посвящена годовщине деоккупации Харьковской области и Слобожанского контрнаступления. Это одна из самых успешных операций Сил обороны Украины, которая заставила оккупантов отступать практически со всей территории области. В документальном фильме Комаров покажет неизвестные факты событий прошлого года, о которых уже можно рассказывать.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Выпуски проекта будут основываться на историческом материале. Дмитрий Комаров делал материалы у только что освобожденных от захватчиков городах и поселках.

В ленте "Рік. Харківщина" зрители смогут увидеть, что происходило в тех местах, откуда месяцами не поступало никакой правдивой информации, с чем приходилось сталкиваться мирным жителям во время оккупации и какие испытания ждут их на уже освобожденных территориях.

Смотрите премьеру авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Рік. Харківщина" уже вскоре на телеканале "1+1 Украина".

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