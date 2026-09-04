Дмитрий Комаров после длительного перерыва появился на публике и привлек внимание: как выглядит звезда

Дмитрий Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

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Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров впервые за долгое время появился на публике и посетил светское мероприятие в Киеве.

Накануне телеведущего заметили среди гостей закрытой презентации дебютного романа певца Александра Пономарева «30 дней: ИИ-человек». Мероприятие состоялось 3 сентября в киевском книжном магазине-кафе. Комаров посетил вечер в компании других представителей украинского шоу-бизнеса и СМИ. Ведущим мероприятия выступил Анатолий Анатолич. Появление Дмитрия Комарова особенно привлекло внимание, ведь в последнее время телеведущий редко появляется на светских мероприятиях.

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Презентация романа Александра Пономарева / © ТСН

Презентация романа Александра Пономарева / © ТСН

Презентация романа Александра Пономарева / © ТСН

Телеведущий выглядел сдержанно и в то же время стильно. Для публичного выхода он выбрал классический образ, который дополнил непринуждёнными деталями. Комаров охотно общался с другими гостями мероприятия и позировал перед камерами.

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Презентация романа Александра Пономарева / © ТСН

Презентация романа Александра Пономарева / © ТСН

Между тем главным поводом для встречи стала презентация первой авторской книги Александра Пономарева. Особое внимание гостей привлек благотворительный аукцион, в ходе которого первый экземпляр романа с тремя автографами был продан за 80 тысяч гривен. Все собранные средства будут переданы на поддержку полка «АЗОВ».

Проект «Наедине с Гламуром» также побывал на мероприятии и расспросил звездных гостей о самом интересном из их личной и профессиональной жизни. Так что ждите премьеру нового выпуска уже в ближайшее время и узнавайте ещё больше эксклюзивных новостей из мира шоу-бизнеса.

Презентация романа Александра Пономарева / © ТСН

Напомним, недавно Александр Пономарев опубликовал редкое фото с 19-летним сыном и удивил всех их сходством.

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