Дмитрий Комаров рассекретил крепкую дружбу с Пономаревым и как она завязалась во время войны

Дмитрий Комаров и Александр Пономарев / © ТСН

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Украинский журналист и ведущий шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров рассекретил крепкую дружбу с певцом Александром Пономаревым.

Раньше знаменитости были знакомы, однако близкого общения как такового между ними не было. А все потому, что у них было неправильное впечатление друг о друге. Дмитрий Комаров на проекте «Наодинці з Гламуром» честно признается, что считал Александра Пономарева слишком звездным. Журналист вспоминает, как в начале 2000-х певец уже ездил на лимузине и с охраной. Оказалось, что артист таким образом просто поддерживал имидж перед участием в «Евровидении». Сам исполнитель тоже считал журналиста неприступным.

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Однако несколько лет назад Дмитрий Комаров и Александр Пономарев встретились и пообщались ближе. Оказалось, что их многое связывает. С тех пор между ними завязалась крепкая дружба.

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Дмитрий Комаров и Александр Пономарев / © ТСН

«Мы не так думали друг о друге, как на самом деле есть. Я говорю, что помню тебя, когда я был еще молодым фотографом. В 2001 году я фотографировал его в ресторане, он приехал на лимузине с охраной. Я подумал, что понтовый чувак. Потом я видел, как Саша проводил свой концерт, там был перед „Евровидением“ новый лимузин. Я думал, что он слишком звездный. Когда мы познакомились, я понял, что это простой человек. А он думал, что я звездный», — говорит журналист Анне Севастьяновой.

Кстати, Александр Пономарев и Дмитрий Комаров часто ходят друг к другу в гости и путешествуют вместе. Более того, этой зимой знаменитости с семьями отдыхали в Карпатах. Журналист с теплотой вспоминает эти моменты.

«Теперь мы ходим друг к другу в гости, вместе встречаемся в разных местах Украины. Например, этой зимой я даже ездил в гости к Саше в Карпаты, мы там проводили время, Саня нам готовил», — делится ведущий.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Дмитро КОМАРОВ: таємні зйомки, життя після розлучення та дружбу з ПОНОМАРЬОВИМ | ЕКСКЛЮЗИВ

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Напомним, недавно Дмитрий Комаров после длительной паузы появился на публике. Журналист поддержал своего друга Александра Пономарева на светском мероприятии.

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