Дмитрий Комаров рассекретил, на сколько кило похудел и что ему помогло избавиться от веса

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров рассекретил, на сколько похудел и что именно помогло ему избавляться от веса.

Знаменитость серьезно взялся за свое здоровье после того, как сдал анализы в Институте геронтологии. Дело в том, что Дмитрию Комарову 42 года, но после обследования его биологический возраст оказался значительно выше. Поэтому, ведущий решил исправить эту ситуацию и серьезно занялся своим здоровьем. На проекте "Мир наизнанку" журналист говорит, что из-за работы времени на спорт у него не было, а вот питание он кардинально изменил. Наконец, это дало результат. Дмитрий Комаров за три месяца избавился от пяти килограммов.

"Друзья, скажу честно, на спорт времени не было, много съемок. Но за питание взялся очень серьезно, исключил все вредное, сбросил пять килограммов веса", - поделился журналист.

Ведущий снова прошел обследование в Институте геронтологии. Наконец, его биологический возраст снизился почти на два года. За все анализы и обследование журналист заплатил почти семь тысяч. Однако Дмитрий Комаров убежден, что оно того стоило.

