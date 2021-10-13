Дмитрий Комаров рассекретил страну нового сезона "Мира наизнанку": "Могут убить копьем"

На 1+1 стартует новый сезон тревел-шоу.

Стала известна страна нового сезона тревел-шоу "Мир наизнанку".

Прямиком из закрытого и консервативного Пакистана, после съемок украинского сезона, Дмитрий Комаров отправился в новую страну, на другой континент – туда, где можно все, где нет запретов и ограничений. Следующей точкой на карте, которую будет выворачивать наизнанку главный путешественник страны, стала "банановая республика" Эквадор. Премьера нового эквадорского сезона состоится скоро на телеканале 1+1.

пресслужба каналу "1+1"

Действительно, эта страна – мировой лидер по экспорту экзотического фрукта. Большинство бананов, которые лежат на полках украинских супермаркетов – оттуда. Но это далеко не все, чем может похвастаться Эквадор.



Прежде всего, это страна ярких контрастов. Есть здесь и жаркие тропические джунгли, и вершины Анд, и безжизненные ледники. Даже в 21 веке здесь можно встретить дикие племена индейцев, которые убивают без выяснения причин, если чужак просто оказался на их земле. На высоких склонах Анд, как и сотни лет назад, беззаботно живут "ковбои" чаграс, а в городах дозволено все – от древнейшей женской профессии, которая здесь легальна, до необычных индейских ритуалов очищения.

пресслужба каналу "1+1"

"После консервативного Пакистана с большим количеством запретов мы покажем прямо противоположную страну, если говорить о законах в обществе. В Эквадоре можно все. Часто это граничит с безумием, если смотреть с точки зрения европейца. Например, мы не раз бывали в гостях у разных племен, образ жизни которых не менялся сотни лет. Но в Эквадоре мы нашли племя, которое заслуженно называют самым жестоким на планете. В 21 веке, когда туристы уже летают в космос, у них все еще практикуется кровная месть, а чужаков, ступивших на земли, которые племена считают своими, без разговоров убивают копьем. Эквадор – настоящий "мир наизнанку", о существовании которого мы даже не подозреваем", — рассказал Дмитрий Комаров.

пресслужба каналу "1+1"

В Эквадоре команде "Мира наизнанку" выпала уникальная возможность пообщаться с индейцами, которые впервые вышли на контакт с цивилизованным миром совсем недавно – в 1950-х годах. И случилось это в результате драматичных событий, достойных того, чтобы стать сюжетом приключенческого фильма. Дмитрий Комаров покажет свой документальный цикл программ, в котором раскроет детали этих событий.



"Мир наизнанку" проведет собственное расследование, чтобы узнать, как проходил первый контакт дикого племени с цивилизацией, и как жестокие индейцы превратились в мирных христиан. Дмитрию Комарову удалось найти не просто очевидцев этих событий, а и участников. Например, зритель 1+1 сможет увидеть уникальное интервью с убийцей первых американских миссионеров, которые встретились с неконтактным племенем. Сегодня этот человек, как и его соплеменники, уже поддерживают связь с внешним миром. Он лично расскажет, чем руководствовался, когда копьями убивал мирных гостей, которые дарили их племени подарки и совершили посадку на маленьком самолете недалеко от поселка, чтобы подружиться и выйти на контакт.

пресслужба каналу "1+1"

"Это уникальный пример супербыстрой эволюции. Больше нигде не пообщаешься с людьми, за несколько десятилетий совершившими скачок, на который остальному человечеству понадобились миллионы лет. Буквально в одно мгновение из каменного века они перенеслись в мир, где ездят машины, летают самолеты, а в многоэтажных домах из крана течет вода. Что они чувствуют, зная и помня абсолютно другую жизнь? Как менялись их сознание и ценности? Как из убийц они превращались в мирных жителей? Мы нашли уникальных героев, которые помнят тот исторический момент – первый контакт индейцев и миссионеров. Увы, тот день закончился гибелью "белых людей". Но в результате, некоторые племена стали частью современного общества. В новых выпусках мы не только расскажем в деталях эту историю, но и постараемся разобраться в настоящих причинах произошедшего", - говорит Дмитрий.



Кроме того, команда "Мира наизнанку" попытается взойти на действувющий вулкан, покажет самых красивых девушек Эквадора на конкурсе красоты, побывает на скачках лам и найдет последнего представителя исчезающей профессии. В лучших традициях программы Дмитрий Комаров познакомит с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно. Конечно же, телеведущий будет пробовать необычные местные блюда, которые не так и просто проглотить, рисковать и открывать ранее неизведанное.

пресслужба каналу "1+1"

Удивительные истории людей, которые сделали прыжок с каменного века в современность, опасные племена, жизнь в высоких Андах и обратная сторона одной из самых колоритных стран Южной Америки — смотрите скоро в новом сезоне "Мира наизнанку" на 1+1.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку