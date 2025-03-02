Дмитрий Комаров разводится с женой после шести лет брака: блогер показал судебные документы

Известный украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров разводится с женой Александрой Кучеренко.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов и опубликовал доказательства в своем Telegram. В частности, в реестре судебных решений есть дело о разводе Комарова и Кучеренко. Отмечается, что инициатором расторжения брака стал ведущий. Он подал иск в суд 1 января 2025 года.

Дмитрий Комаров подал на развод с супругой

Сейчас Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко не комментируют слухи вокруг их личной жизни. Пара ни подтверждает новости о разводе, ни опровергает их. Правда, фанаты все больше и больше подозревают, что ведущие действительно не вместе. Недавно Александра Кучеренко перестала носить обручальное кольцо, которое до этого не снимала.

Отметим, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где журналист был одним из членов жюри, а Саша – участницей. Зародились отношения пары сразу после проекта. Через два года после этого Комаров сделал предложение. Пара официально заключила брак в 2019 году в одном из ЗАГСов Киева, а затем обвенчалась в православном храме в Иерусалиме.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Напомним, недавно стало известно, что бывший нардеп Олег Ляшко разводится с женой. Пара находилась в отношениях в течение 26 лет.

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