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Дмитрий Комаров с арбузом сделал селфи на въезде в Херсон и показал счастливых местных жителей

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Дмитрий Комаров с арбузом сделал селфи на въезде в Херсон и показал счастливых местных жителей

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Путешественник отправился в деоккупированный город.

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров рассказал, что уехал в освобожденный от российских кафиров Херсон.

На своей странице в соцсетях ведущий поделился счастливыми фотографиями, сделанными во время поездки. Первое фото Комаров сделал с сотрудниками патрульной полиции на въезде в Херсон, в руках путешественник держал символ области – арбуз.

© instagram.com/komarovmir
Фото: instagram.com/komarovmir

А вот на второй фотографии Дмитрий сфотографировался со счастливыми местными жителями, устроившими на улицах Херсона митинги в поддержку Украины.

© instagram.com/komarovmir
Фото: instagram.com/komarovmir

"Атмосфера невероятная. Позитивная. В глазах людей счастье. С праздником, чудесный город потрясающих людей! Ужас под названием "россия" для Херсона навсегда в прошлом. Сейчас – переполненная центральная площадь счастливых людей, уверенно смотрящих в счастливое будущее вместе с Украиной" – подписал фото Комаров.

Напомним, ранее украинские зарки отреагировали на освобождение Херсона от российских кафиров.

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Дата публикации
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