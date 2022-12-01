Дмитрий Комаров узнал у карпатских мольфарок, сколько детей у него будет с Александрой Кучеренко

Ведущий побывал у мольфарки Марии, которая по старинному методу гадания на воске и воде рассказала путешественнику о его личных моментах жизни.

Каждый день с понедельника по четверг в 17:00 на телеканале ТЕТ будут показывать проект "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором главный путешественник страны отправился в экспедицию по Украине, чтобы показать ее невероятную красоту.

С началом полномасштабного вторжения многие туристические уголки Украины оказались в зоне оккупации. Однако уже вскоре, после победы, у каждого украинца будет возможность посетить их лично и еще раз убедиться, какая наша страна прекрасная и неповторимая.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В первом сезоне проекта Дмитрий Комаров показал разнообразные сказочные уголки, о которых мало знают, а также погрузился в тайны карпатских лесов и мольфаров. Путешественник отправился к последним украинским мольфаркам, чтобы проверить их способности. По легенде, мольфары – это посредники между нашим и потусторонним миром. Говорят, что сильные маги могут покорять не только силу стихий, но и общаться с духами, читать мысли, узнавать о том, что не понимают обычные люди.

Дмитрий Комаров пообщался с карпатскими мольфарками / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Комаров побывал у мольфарки Марии, которая по старинному методу гадания на воске и воде рассказала путешественнику о его личных моментах жизни. Проведя специальный ритуал, Мария раскрыла подробности, ожидающие в будущем Комарова и его жену – Александру Кучеренко.

"У вас будет двое детей, оба — мальчики. Сейчас у вас много работы, много путешествий. И будете жить до глубокой старости. Посреди жизненного пути будет какое-то препятствие, однако по жизни все пойдет хорошо. Жена у вас красивая, между вами большая любовь", — рассказала мольфарка Мария.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

После визита к мольфарке Комаров отметил, что Карпаты – это действительно настоящее место силы, где каждого наполняют особые эмоции и впечатления. И добавил: "Возможно из вас кто-то поверил в сказанное, кто-то нет, однако я скажу собственные впечатления: меня, в любом случае, тронул визит к Марии".

Каждый карпатский мольфар проводит ритуалы по-своему и имеет свои сильные стороны. Поэтому, кроме Марии, путешественник побывал и у Калины – гадалки, которая видит будущее на картах. Невероятно, однако, используя другой способ заглянуть в будущее, предсказания Калины во многих случаях совпали с тем, что говорила мольфарка Мария.

"Вижу, что первым ребенком у вас будет мальчик. Всего детей будет двое, и второй тоже мальчик… Проживете долго. Вижу, до 80 лет", — рассказала Комарову Калина.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

О других тайнах Украины, невероятных местах, где должен побывать каждый после победы – смотрите каждый день с понедельника по четверг в 17:00 на телеканале ТЕТ в программе "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Напомним, после 24 февраля Дмитрий Комаров поставил свою странственную деятельность на паузу и активно работает на информационном фронте, активно рассказывает и показывает ужасы, которые творят российские оккупанты своими ракетами на украинской земле. Также телеведущий на своих страницах в соцсетях публикует видео на фото освобожденных городов Харьковской, Херсонской областей и других регионов. Кроме того, Комаров вместе с другими небезразличными украинцами работает и волонтерском направлении, закупая авто и другое необходимое снаряжение для украинской армии.

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