Дмитрий Комаров впервые показал кадры из Центра боевого управления: "Это засекреченное место, которое враг ищет всю войну"

Ведущий Дмитрий Комаров показал фрагмент из своего документального проекта "Рік" о полномасштабной войне, премьера которого состоится 24 февраля на канале "1+1 Украина".

На странице в Instagram журналист опубликовал эксклюзивные кадры из Центра боевого управления, где принимаются важные стратегические решения. Это место засекречено, Комаров провел съемку с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи.

"Мы находимся в одном из самых секретных мест в мире, то место, которое враг очень ищет. У вас есть исключительная возможность увидеть Центр принятия решений. Это подземелье. Это засекреченное место, которое враг ищет всю войну и, конечно, хочет его уничтожить", – говорит в видео Комаров.

Также на видео во время проведения рабочего совещания присутствует один из самых опытных генералов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, планировавший Киевскую битву, Харьковскую и Лиманскую операции.

Комаров отметил, что ему удалось поговорить с Сырским:

"Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловим – всегда в бою. После работы в Киевской области он занимался первой Харьковской операцией, а затем блестяще спланировал историческое осеннее Харьковское контрнаступление, результаты которого знает весь мир. Мне удалось реализовать свою мечту журналиста и сделать интервью с Сырским в его рабочей атмосфере. Как руководят боевыми действиями? Где принимают стратегические решения? Что произошло осенью в Харьковской области – как ВСУ и все другие Силы Обороны Украины заставили "вторую армию мира" посыпаться и убежать? Это мы с вами услышим лично от Александра Сырского", — анонсировал журналист.

Отметим, что к годовщине полномасштабного российского вторжения Дмитрий Комаров вместе с командой проекта "Мир наизнанку" снял документальный проект "Рік". Этот проект – это авторский взгляд Комарова на войну с ракурсов, которые не увидишь в новостях. Уникальные, редкие, эксклюзивные комментарии от тех, чьими руками и разумом творится наша будущая победа. Главные герои проекта Дмитрия – простые украинцы, люди, которые уже почти год каждый день героически показывают свою силу и мощь.

Премьера документального проекта "Рік" состоится 24 февраля 2023 года на канале "1+1 Украина".

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