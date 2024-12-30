Дмитрий Комаров впервые за долгое время появился на публике и раскрыл свои планы на новый год

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров впервые за долгое время появился на публике.

Так, знаменитость сейчас избегает публичности, поэтому фанаты уже даже успели забить тревогу — куда же он исчез. Журналистам проекта "ЖВЛ представляє" удалось пообщаться с Дмитрием Комаровым на благотворительном мероприятии. Знаменитость рассказал, что сейчас практически все его время занимает работа. С проектом "Світ навиворіт" ведущий побывал в разных уголках Украины, исследовал новые места и пообщался с украинцами, которые на самом деле покорили его сердце.

"Я очень много работаю, у меня почти нет выходных. Я постоянно в разных уголках Украины и моя работа – это общение. Силу мне дают украинцы и силу мне дает общение с украинцами. Потому что, куда бы ты ни приехал, ты встречаешь людей, которые тебя поражают", – делится ведущий.

Дмитрий Комаров / Фото: скриншот с видео

Планы на новый 2025 год у Дмитрия Комарова остаются неизменными. Журналист убежден, что во время полномасштабной войны нужно работать усердно как никогда. Ведущий будет готовить фильмы и программы, документировать правду и факты о войне, чтобы другие поколения знали историю.

"Моя цель не меняется сейчас: делать максимально качественно то, что я умею делать лучше всего. Я умею делать фильмы и программы. В военное время это называется информационным оружием даже. Важно фиксировать правду, фиксировать факты. Когда они зафиксированы — это уже даже доказательство. Потом пройдет 100 лет и наши правнуки будут читать в книгах об этих временах. А я сделаю так, что они смогут еще и увидеть, как это было", — убежден ведущий.

Напомним, в этом году Дмитрий Комаров встретил Рождество в одной из самых горячих точек на фронте – в Покровске. Журналист показал, какая атмосфера царит в городе и как у защитников проходят праздники.

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