Дмитрий Комаров вспомнил довоенное романтическое свидание с женой на острове Джарилгач

Уже 28 ноября в 17:00, с понедельника по четверг на телеканале ТЕТ будут показывать проект "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Дмитрий Комаров отправится с экспедицией по Украине, чтобы продемонстрировать туристический потенциал нашей страны и раскрыть ее невероятную красоту.

В первом сезоне проекта Комаров показал сказочные уголки Херсонской области, которые, к сожалению, находятся в оккупации российскими войсками, которые 24 февраля начали полномасштабное вторжение в нашу страну.

В сезоне "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" путешественник покажет невероятные места, куда каждый украинец обязательно отправится на отдых после нашей победы. В программе, снятой до полномасштабного вторжения, Комаров погрузился в загадки уникального биосферного заповедника Аскания-Нова, находящегося в оккупации.

Аскания Нова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Асканию-Нову называют одним из семи чудес Украины. Здесь находится более 1200 животных из пяти разных континентов мира.

Также зрители вспомнят и настоящую пустыню посреди Херсонской области – Олешковские пески, которые называют настоящей украинской Сахарой, а также отправятся на свидание на остров Джарилгач вместе с семьями создателей "Мандруй Україною" — Дмитрием Комаровым и Александрой Кучеренко, а также с Александром Дмитриевым, Ириной Спиридоновой и 6-летней дочерью Алисой. Тогда команда проекта показала, как на Джарилгаче можно устроить романтический ужин не хуже, чем на Мальдивах.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев с семьями / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Это настоящая сказка и гордость, что у нас есть такие места. Друзья, нам следует пользоваться тем, что подарила наша родная страна, наша природа, наши уникальные заповедники, моря, пляжи, пески. Это следует беречь и получать удовольствие", — так во время одной из экспедиций прокомментировал Дмитрий Комаров.

Кроме того, путешественник посетил и Лемурийское озеро, изучил его секреты и узнал, действительно ли оно такое целебное, как о нем говорят.

Лемурийское озеро / Фото: пресс-служба канала "1+1"

О невероятной Херсонской области, а также других уголках Украины зрители смогут увидеть уже с 28 ноября в 17:00 с понедельника по четверг в эфире телеканала ТЕТ.

Напомним, после 24 февраля Дмитрий Комаров поставил свою странственную деятельность на паузу и активно работает на информационном фронте, активно рассказывает и показывает ужасы, которые творят российские оккупанты своими ракетами на украинской земле. Также телеведущий на своих страницах в соцсетях публикует видео и фото освобожденных городов Харьковской, Херсонской областей и других регионов. Кроме того, Комаров вместе с другими небезразличными украинцами работает и волонтерском направлении, закупая авто и другие необходимые снаряжения для украинской армии.

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