Дмитрий Комаров вспомнил, как два года назад пакистанские шаманы предрекли ему войну и коронавирус

За 13 сезонов шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров объездил 17 стран мира. В настоящее время зрители наблюдают за приключениями главного путешественника страны в Пакистане.

В свое время там ведущий отправился в место силы пакистанцев – туда, где шаманы общаются с духами. "Мир наизнанку" попытался узнать у шаманов хунзы, которых считают сильнейшими в Пакистане, судьбу человечества, когда мир окончательно забудет о коронавирусе, будет ли меньше воин и какое будущее ждет украинцев.

Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

После двухчасового ритуала на вопрос, станет ли на свете меньше воин, шаман ответил: "Нет, их меньше не станет. Люди стали как кошки с собаками. У каждого есть враги".

Тогда всех волновал вопрос окончания пандемии коронавируса, полностью поставившей на "стоп" весь мир. Шаман добавил, что коронавирус обязательно завершится, однако когда это будет – пока неизвестно.

Напомним, после 24 февраля Дмитрий Комаров поставил свою странственную деятельность на паузу и активно работает на информационном фронте, активно рассказывает и показывает ужасы, которые творят российские оккупанты своими ракетами на украинской земле. Также телеведущий на своих страницах в соцсетях публикует видео и фото освобожденных городов Харьковской области и других регионов. Кроме того, Комаров вместе с другими небезразличными украинцами работает и волонтерском направлении, закупая авто и другие необходимые снаряжения для украинской армии.

Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Отметим, что с понедельника по четверг в 17:00 на телеканале ТЕТ зрителей ожидают приключения Дмитрия Комарова в самом популярном тревел-проекте страны "Мир Наизнанку". Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины показ проекта стал на паузу, однако программа вернулась и теперь зрители могут снова увидеть любимые выпуски "Мира наизнанку".

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