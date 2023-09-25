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Дмитрий Кулеба показал редкое фото с 12-летней дочерью, похожей на него, как две капли воды

Дмитрий Кулеба показал редкое фото с 12-летней дочерью, похожей на него, как две капли воды

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Дмитрий Кулеба показал редкое фото с 12-летней дочерью, похожей на него, как две капли воды

Дмитрий Кулеба с дочерью / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Также политик рассказал, какой талант есть у его дочери.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порадовал подписчиков семейным контентом.

В своем Instagram политик опубликовал редкий кадр с 12-летней дочерью Любой, которая похожа на него, как две капли воды.

В частности, Кулеба отметил, что он долгое время был в командировке. Однако по приезду домой он отправился на концерт школы, где учится девочка. Кстати, сама Люба тоже демонстрировала свой номер. Как отметил политик, его дочь красиво поет.

"После длительной командировки – сразу на концерт школы, в которой занимается Люба. Она отлично пела", — поделился министр.

Дмитрий Кулеба с дочерью / © instagram.com/dmytro_kuleba
Дмитрий Кулеба с дочерью / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Отметим, Дмитрий Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора и дочь Любу, которые родились в браке с Евгенией Кулебой. Министр развелся с супругой в апреле 2022 года. Сейчас Кулеба находится в отношениях с известной пиарщицей Светланой Павелецкой.

Напомним, недавно певица Гайтана опубликовала редкие фото с мужем и дочерью. Артистка рассекретила, где находится. Исполнительница пока не живет в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1379
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