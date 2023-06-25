Дмитрий Кулеба показался в объятиях новой избранницы на гуцульской свадьбе

Это первый публичный выход влюбленных в качестве пары.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показался в объятиях своей избранницы, известной пиарщицы Светланы Павелецкой, на гуцульской свадьбе.
В частности, спикер Кулебы Гоша Тихий женился. На праздник были приглашены политик со своей избранницей. Свадьба была в украинском стиле. Дмитрий Кубела выбрал белую вышиванку, а Светлана бежевое платье с вышитыми колосьями.
"Счастливы до безумия", — поделилась эмоциями Павелецкая.
В общем это первый публичный совместный выход пары. Раньше они тщательно скрывали свои отношения. Лишь в середине апреля Светлана рассекретила их роман. Она поздравила министра с днем рождения и показала их совместную фотографию.
Хотя об отношениях пары стало известно еще в декабре 2021 года. Тогда в Сети появились общие фото Кулебы с Павелецкой. Однако пара не афишировала свой роман. К слову, на тот момент Кулеба был женат на депутате Евгении Кулебе. С супругой министр расстался в апреле 2022 года.
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