Дмитрий Кулеба показался в объятиях новой избранницы на гуцульской свадьбе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показался в объятиях своей избранницы, известной пиарщицы Светланы Павелецкой, на гуцульской свадьбе.

В частности, спикер Кулебы Гоша Тихий женился. На праздник были приглашены политик со своей избранницей. Свадьба была в украинском стиле. Дмитрий Кубела выбрал белую вышиванку, а Светлана бежевое платье с вышитыми колосьями.

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

"Счастливы до безумия", — поделилась эмоциями Павелецкая.

Светлана Павелецкая / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

В общем это первый публичный совместный выход пары. Раньше они тщательно скрывали свои отношения. Лишь в середине апреля Светлана рассекретила их роман. Она поздравила министра с днем рождения и показала их совместную фотографию.

Хотя об отношениях пары стало известно еще в декабре 2021 года. Тогда в Сети появились общие фото Кулебы с Павелецкой. Однако пара не афишировала свой роман. К слову, на тот момент Кулеба был женат на депутате Евгении Кулебе. С супругой министр расстался в апреле 2022 года.

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