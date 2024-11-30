Дмитрий Кулеба признался, где сейчас его 18-летний сын и 13-летняя дочь и чем они занимаются

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба впервые за длительное время рассказал о своем сыне Егоре и дочери Любе от бывшего брака с Евгенией.

Политик признается, что воспитание двух детей значительно отличается по своим моделям. В частности, к дочери он относится более нежно и взвешенно, а сына воспитывает, как военного. В то же время Кулеба поделился, что сейчас 18-летний Егор и сам погрузился в изучение военного дела и проходит соответствующую подготовку. Кроме того, обучается в университете.

"Отношения с сыном – все равно, что отношения с военным, а с дочерью – отношения с принцессой. Две разные модели. Особенно Егор – он живет в военной теме, учится в университете, но проходит серьезную военную подготовку. Он живет в этом мире: свои сборы, товарищи, некоторые из которых, к сожалению, погибли. Это безусловно влияет на то, какая у нас модель отношений выстраивается. А Люба – любовь, она нежная. Поэтому соответствующие отношения", — признался Кулеба на подкасте "Вдома поговоримо".

Сын Дмитрия Кулебы / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

К слову, на подкаст Елены Кравец и ее дочери Дмитрий пришел со своей 13-летней дочкой Любой. Поэтому она рассказала о своем хобби. По ее словам, сейчас она овладевает пением и даже дает свои первые концерты.

"На вокал хожу. Когда совсем маленькая была, ходила на хор. Потом ходила в оперу. Оперная певица выводила меня на сцену и говорила, что буду так петь. И впоследствии я перешла на эстрадное, сейчас у меня школа вокала. И у меня каждый месяц концерты. Папа ходит на все", — добавила Люба Кулеба.

Дочь Дмитрия Кулебы / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба делился, как познакомился с возлюбленной, бизнесвумен Светланой Павелецкой. Также политик объяснил, кому отдал свою квартиру и почему живет у избранницы.

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