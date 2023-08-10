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Дмитрий Кулеба снялся в романтической фотосессии с возлюбленной и засветил дом, где они живут

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
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Время на прочтение
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Дмитрий Кулеба снялся в романтической фотосессии с возлюбленной и засветил дом, где они живут

Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Во время съемок компанию влюбленным составил домашний любимец Марик.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его избранница, пиарщица, соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая снялись в романтической фотосессии.

Кадрамы из фотосета в стиле love story в соцсети поделилась автор этих снимков, фотограф Юлия Елинецкая. На фото влюбленные Светлана и Дмитрий позируют в объятиях друг друга. На некоторых снимках компанию влюбленным составляет их домашний любимец, собачка по кличке Марик.

Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / © instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / © instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / © instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Как отметила Елинецкая, съемки проходили у пары дома. Таким образом, поклонники влюбленных смогли частично увидеть, где они живут.

Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / © instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / © instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / © instagram.com/elinecka_julia
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Напомним, что роман с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Светлана Павелецкая рассекретила в день его рождения, 19 апреля этого года. Однако ранее в СМИ появилась информация, что влюбленные вместе с декабря 2021 года. Тем не менее пара не торопилась афишировать роман, поскольку на тот момент Кулеба был еще официально женат. Экс-жена Кулебы – депутат Киевсовета Евгения Кулеба. У экс-супругов есть двое детей. В апреле 2022 года Дмитрий и Евгения Кулеба официально развелись.

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Дата публикации
Просмотры
3310
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