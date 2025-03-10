Дмитрий Кулеба высказался об общении с бывшей и как они воспитывают детей после развода

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал об отношениях с бывшей супругой Евгенией.

Так, за время супружеской жизни у пары появился сын Егор и дочь Люба. По словам политика, развод не повлиял на детей и сейчас им достаточно внимания обоих родителей. Между собой Дмитрий и Евгения тоже общаются. Знаменитость говорит, что их диалог иногда имеет острые углы, но в основном они решают вопрос о воспитании детей мирно.

"Отношусь к ней с уважением, потому что она – мама моих детей. Мы вместе прожили много лет. Мы общаемся. У нас есть вопросы, на которые мы можем дискутировать, но это цивилизованный разговор. Мы любые вопросы можем с ней проговорить и найти решение", — рассказал Дмитрий в интервью Славе Демину.

Дмитрий Кулеба с бывшей женой и детьми

Кроме того, политик признался, что просил прощения у Евгении за собственные ошибки: "Я просил прощения, когда мы еще были замужем. На пути к признанию своей вины стоит человеческая гордыня. Способность признать свою неправоту – признак силы".

Напомним, недавно шоумен Юрий Ткач заговорил о разводе. Артист признался, что ему с возлюбленной Викторией помогло спасти брак.

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