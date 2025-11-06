Дмитрий Кулеба женится во второй раз: политик сделал предложение своей возлюбленной

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая / © instagram.com/paveletskaya_svitlana

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба женится во второй раз.

Уже длительное время политик находится в отношениях с соучредителем издательства "Книголав" Светланой Павелецкой. Ранее Кулеба, который уже был в браке, довольно скептически относился к тому, чтобы снова жениться. Но на проекте "55 за 5" экс-министр МИД признался, что его мнение начало меняться. По словам Кулебы, чем дольше он находится в отношениях с Павелецкой, тем больше задумывается о браке.

"Чем дольше мы живем вместе, тем больше я меняю свое мнение о браке. Мы даже об этом говорили. Светлана, я знаю твои желания", - поделился политик.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая / © instagram.com/paveletskaya_svitlana

Но впоследствии Дмитрий Кулеба удивил, что на самом деле уже готовился к предложению, просто не хотел портить сюрприз. Он позвал Светлану Павелецкую выйти за него замуж, а та согласилась.

"Я давал интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал предложение Светлане", - рассекретил политик.

Отметим, Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая признались в отношениях в апреле 2023 года, хотя их начали подозревать в романе еще в декабре 2021-го. Тогда парочку застали вместе. Что интересно, на тот момент Кулеба состоял в браке с Евгенией Кулебой, которая родила ему двоих детей. Они официально развелись в апреле 2022 года.

