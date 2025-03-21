Дмитрий Монатик приехал на Восток Украины с важной миссией: "Больше, чем просто поездка"

Певец показал, как помог защитникам и защитницам Украины.
Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, посетил тех, кто держит фронт, на Востоке Украины.
Так, исполнитель организовал благотворительный концерт перед защитниками и защитницами Украины. Помимо поднятия боевого духа, артист в фотоблоге сообщил, что также привез необходимую помощь. По словам Монатика, именно таким образом он может выразить всю благодарность тем, кто ежедневно оберегает жизнь украинцев.
"Вернулись с очередной поездки на Восток. Было за честь встретиться с теми, кто ежедневно держит фронт и защищает нашу страну — воинами 72-й бригады имени Черных Запорожцев, 14-го отдельного полка БпАК, боевыми подразделениями Национальной полиции и защитниками Днепропетровщины. Вовремя смогли закрыть актуальные запросы и доставить важную помощь тем, кто в ней нуждается", — написал Дмитрий.
Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов вступил в ряды ВСУ. Артист долгое время волонтерил, а затем мобилизовался.
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