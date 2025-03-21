Дмитрий Монатик приехал на Восток Украины с важной миссией: "Больше, чем просто поездка"

Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, посетил тех, кто держит фронт, на Востоке Украины.

Так, исполнитель организовал благотворительный концерт перед защитниками и защитницами Украины. Помимо поднятия боевого духа, артист в фотоблоге сообщил, что также привез необходимую помощь. По словам Монатика, именно таким образом он может выразить всю благодарность тем, кто ежедневно оберегает жизнь украинцев.

MONATIK укрепил боевой дух защитников на Востоке Украины

"Вернулись с очередной поездки на Восток. Было за честь встретиться с теми, кто ежедневно держит фронт и защищает нашу страну — воинами 72-й бригады имени Черных Запорожцев, 14-го отдельного полка БпАК, боевыми подразделениями Национальной полиции и защитниками Днепропетровщины. Вовремя смогли закрыть актуальные запросы и доставить важную помощь тем, кто в ней нуждается", — написал Дмитрий.

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов вступил в ряды ВСУ. Артист долгое время волонтерил, а затем мобилизовался.

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