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Дмитрий Монатик признался, как появление третьего сына повлияло на его творчество

Дмитрий Монатик признался, как появление третьего сына повлияло на его творчество

Дмитрий Монатик признался, как появление третьего сына повлияло на его творчество

Дмитрий Монатик с семьей

Артист рассказал об отцовстве в новом статусе.

Украинский певец Дмитрий Монатик, он же MONATIK, впервые прокомментировал пополнение в семье.

У исполнителя и его жены Ирины недавно родился третий сын. И пока супруги не показывают мальчика и не называют его имя, Дмитрий поделился впечатлениями от статуса многодетного отца. По словам певца, это ощущение абсолютного счастья, которое переполняет. Более того, оказалось, что это повлияло и на творчество звезды. Монатик говорит, что после появления крохи у него появилось вдохновение закончить свой новый музыкальный альбом.

MONATIK с женой и сыновьями / © instagram.com/monatik_official
MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

"Это всегда огромное счастье. Я – отец троих детей. Трех пацанов. Команда Fortnite закрыта. Это очень круто. Каждый раз как новую жизнь проживаешь. Новое вдохновение! Когда появляется новый ребенок, то легче пишется новый альбом", — поделился певец в шоу "Їжа Дурнєва".

Напомним, MONATIK впервые рассказал о рождении сына еще в конце прошлого года. Тогда он опубликовал общую фотографию с семьей и новорожденным и поздравил всех с Рождеством. А недавно звездный отец показал, как на отдыхе с третьим сынишкой время проводит.

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