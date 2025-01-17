Дмитрий Монатик признался, как появление третьего сына повлияло на его творчество

Украинский певец Дмитрий Монатик, он же MONATIK, впервые прокомментировал пополнение в семье.

У исполнителя и его жены Ирины недавно родился третий сын. И пока супруги не показывают мальчика и не называют его имя, Дмитрий поделился впечатлениями от статуса многодетного отца. По словам певца, это ощущение абсолютного счастья, которое переполняет. Более того, оказалось, что это повлияло и на творчество звезды. Монатик говорит, что после появления крохи у него появилось вдохновение закончить свой новый музыкальный альбом.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

"Это всегда огромное счастье. Я – отец троих детей. Трех пацанов. Команда Fortnite закрыта. Это очень круто. Каждый раз как новую жизнь проживаешь. Новое вдохновение! Когда появляется новый ребенок, то легче пишется новый альбом", — поделился певец в шоу "Їжа Дурнєва".

Напомним, MONATIK впервые рассказал о рождении сына еще в конце прошлого года. Тогда он опубликовал общую фотографию с семьей и новорожденным и поздравил всех с Рождеством. А недавно звездный отец показал, как на отдыхе с третьим сынишкой время проводит.