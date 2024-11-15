Дмитрий Монатик проговорился о будущем поле третьего малыша, который родится совсем скоро

Артист разоблачил семейную тайну.
Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, неожиданно сам для себя выдал пол их с женой Ириной третьего ребенка.
Артист выдал тайну на собственной выставке картин и арт-объектов в Киеве, куда пришли многие журналисты. Так, в ответ на один из вопросов о реакции его двух сыновей на появление еще одного малыша Дмитрий случайно оговорился. В частности, вспоминая реакцию старшего сына, артист процитировал его и отметил, что Даня обрадовался тому, что в семье будет братик. Певец не договорив до конца, прижал руку ко рту, но все же осознал, что уже ничего не сделать и интрига раскрыта. В итоге пара ждет третьего мальчика.
"Мы сообщили, как взрослым мужчинам. Мол, "Платон, теперь ты не самый младший, а будешь средним". На самом деле старший сын Даня он сказал "вау, серьезно, будет бра…" Ребенок у нас еще один будет... А Платон сначала чуть-чуть расстроился, потому что хотел быть самым младшим. Но через 10 мин обдумал все и говорит: "Мам, покажи УЗИ", - рассказал Дмитрий Монатик в программе "Ранок у великому місті".
Напомним, недавно Дмитрий Монатик организовал закрытую презентацию выставку картин и арт-объектов. Предлагаем узнать, как прошлое событие и кто из звезд пришел.
Читайте также:
- Сергей Жадан показал свежее фото Лины Костенко: как выглядит 94-летняя поэтесса сейчас
- Известный 67-летний украинский актер заявил о готовности воевать и назвал чем может быть полезным
- Ефросинина ратсрогала, как 10-летний сын реагирует на службу папы в ВСУ: "Эти разговоры вызывают слезы"
- Лидер Tember Blanche объявила о кардинальных изменениях в творчестве: "Дуэта больше не будет"