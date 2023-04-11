Дмитрий Монатик с женой пожертвовали немалую сумму в помощь больным детям

Артист приобщился к благотворительной инициативе.
Певец и продюсер Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной задолжал большую сумму в помощь больным детям.
Артист приобщился к сбору средств для детской больницы "Охматдет" в Киеве. Поклонники помогли собрать более 30 тысяч гривен, которые Монатик перевел на счет медучреждения. Об этом он рассказал в сторис в Instagram.
"Ваши донаты уже отправлены в "Охматдет"! Не забывайте помогать нашим людям! Каждый день каждый на своем фронте", — написал Монатик.
Также артист перевел 100 тысяч гривен с личного счета, чтобы врачи могли обеспечить детей всем необходимым. В качестве подтверждения Дмитрий предоставил выписку из банка.
"Также мы с семьей добавили 100.000 личных средств в ваши донаты", — поделился певец.
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