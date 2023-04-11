Дмитрий Монатик с женой пожертвовали немалую сумму в помощь больным детям

Певец и продюсер Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной задолжал большую сумму в помощь больным детям.

Артист приобщился к сбору средств для детской больницы "Охматдет" в Киеве. Поклонники помогли собрать более 30 тысяч гривен, которые Монатик перевел на счет медучреждения. Об этом он рассказал в сторис в Instagram.

"Ваши донаты уже отправлены в "Охматдет"! Не забывайте помогать нашим людям! Каждый день каждый на своем фронте", — написал Монатик.

Фото: instagram.com/monatik_official

Также артист перевел 100 тысяч гривен с личного счета, чтобы врачи могли обеспечить детей всем необходимым. В качестве подтверждения Дмитрий предоставил выписку из банка.

"Также мы с семьей добавили 100.000 личных средств в ваши донаты", — поделился певец.

Фото: instagram.com/monatik_official

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