ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
806
Время на прочтение
1 мин

Дмитрий Монатик удивил фанов изменениями во внешности: "Показалось, что это Коляденко"

Звезда не обращает внимания на критику в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик / © пресс-служба MONATIK

Украинский артист Дмитрий Монатик оказался в центре бурных обсуждений после выступления в Одессе.

Так, кадры с концерта быстро разлетелись по Сети и вызвали неоднозначную реакцию поклонников. На сцене певец появился в несколько обновленном образе — черном комплекте из оверсайз-рубашки с короткими рукавами и широких шортах сложного кроя. Дополнила образ новая прическа. Артист отрастил волосы, что существенно изменило его внешность.

Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик

Лук исполнителя спровоцировал волну комментариев. Некоторые из пользователей отнесся к перевоплощению критически, в шутку сравнивая исполнителя с другими певцами и даже героями мультфильмов. В то же время другие сторонники встали на защиту певца, отмечая, что внешность — это дело вкуса, а главное — его творчество. Сам Монатик пока публично не реагировал на дискуссии вокруг своего нового имиджа.

Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик

  • Сначала мне показалось, что это Дима Коляденко

  • А мне он нравится. Какая разница, какой он — главное его творчество

  • Кто стилист? Они действительно думают, что это красиво?

  • Люди, будьте добрее, он обычный человек!

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко также спровоцировала слухи об изменениях во внешности. Артистке приписали увеличение груди после ее появления в кружевном белье — она уже раскрыла правду.

Дата публикации
Количество просмотров
806
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie