Дмитрий Монатик удивил фанов изменениями во внешности: "Показалось, что это Коляденко"

Дмитрий Монатик / © пресс-служба MONATIK

Украинский артист Дмитрий Монатик оказался в центре бурных обсуждений после выступления в Одессе.

Так, кадры с концерта быстро разлетелись по Сети и вызвали неоднозначную реакцию поклонников. На сцене певец появился в несколько обновленном образе — черном комплекте из оверсайз-рубашки с короткими рукавами и широких шортах сложного кроя. Дополнила образ новая прическа. Артист отрастил волосы, что существенно изменило его внешность.

Лук исполнителя спровоцировал волну комментариев. Некоторые из пользователей отнесся к перевоплощению критически, в шутку сравнивая исполнителя с другими певцами и даже героями мультфильмов. В то же время другие сторонники встали на защиту певца, отмечая, что внешность — это дело вкуса, а главное — его творчество. Сам Монатик пока публично не реагировал на дискуссии вокруг своего нового имиджа.

Сначала мне показалось, что это Дима Коляденко

А мне он нравится. Какая разница, какой он — главное его творчество

Кто стилист? Они действительно думают, что это красиво?

Люди, будьте добрее, он обычный человек!

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко также спровоцировала слухи об изменениях во внешности. Артистке приписали увеличение груди после ее появления в кружевном белье — она уже раскрыла правду.