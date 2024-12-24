Дмитрий Монатик в третий раз стал отцом и показал новорожденного сына

Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз стал отцом.

Об этом исполнитель объявил в Instagram довольно оригинальным способом. В частности, певец поздравлял поклонников с грядущими праздниками – Сочельником и Рождеством. Артист опубликовал семейный снимок, на котором появился с женой Ириной и сыновьями. К слову, как оказалось, новогодние праздники Монатик встречает в новом составе. Жена Ирина родила артисту третьего сына. Исполнитель уже успел показать новорожденного малыша на семейном фото. Правда, мальчика заметно только со спины. Также исполнитель пока что держит в секрете имя сынишки. Очевидно, что малыш супругов родился гораздо раньше, но они держали радостную новость в тайне.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

"Всех поздравляем с грядущими праздниками. Спасибо каждому, кто с нами! Пусть будут здоровы все дети, их папы и мамы. Пусть тишина царит небесами, а изверги проходят сторонами. Пусть откроются наконец добрые ворота, а наши города засияют желто-голубыми цветами! Низкий поклон всем, кто нас защищает. Невероятно благодарим! Поздравляем!" - поздравил артист поклонников с праздниками.

В свою очередь фанаты тоже присоединились к поздравлениям. Они поздравили Дмитрия Монатика и его семью с пополнением. Теплые слова артисту написало немало знаменитостей, среди них Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Джамала, Надя Дорофеева и многие другие.

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